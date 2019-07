Gegner des DFB-Nachwuchses im Endspiel am Sonntag ist Titelverteidiger Spanien oder Frankreich. Im vergangenen Jahr hatten die deutschen Fußballerinen im Finale 0:1 gegen Spanien verloren.

Deutschland ist bei U19-Europameisterschaften der Frauen mit vier Titeln Rekordsieger. Die 19 Jahre alte Stürmerin Melissa Kössler , die derzeit in den USA spielt, brachte die DFB-Auswahl in Führung (19. Minute), Jill Baijings traf zum Ausgleich (61.). Nach einem Foul an DFB-Stürmerin Shekiera Martinez verwandelte Marie Müller vom SC Freiburg den Strafstoß (81.), ehe die Frankfurterin Martinez mit dem Tor zum 3:1 in der Schlussphase der Partie alles klar machte (89.).

Für die ehemalige Nationalspielerin Meinert ist es das letzte Turnier als U19-Trainerin. Im Mai hatten der DFB und Meinert bekanntgegeben, dass die Trainerin ihren auslaufenden Vertrag nicht verlängert.