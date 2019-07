Die 27-Jährige gewann die Wahl mit deutlichem Vorsprung vor ihren Nationalmannschaftskolleginnen Alexandra Popp und Sara Däbritz. «Damit habe ich nicht gerechnet, gerade da ich – wie wir ja alle wissen – aufgrund meiner Krankheit einen schwierigen Start in die Saison hatte», sagte Marozsán in einer Mitteilung des «Kicker». «Und jetzt diese Auszeichnung. Es ist wirklich eine riesengroße Ehre.»

Obwohl die Olympiasiegerin mit den deutschen Frauen bei der WM in Frankreich im Viertelfinale ausschied und wegen eines Zehenbruchs nur zwei Spiele bestritt, hatte sie eine überaus erfolgreiche Saison - und das nach einer Lungenembolie im Sommer 2018. Mit Lyon gewann Marozsán die französische Meisterschaft, den Pokal und zum vierten Mal in ihrer Karriere die Champions League. Beim Finale in ihrer Geburtsstadt Budapest habe sie «unglaubliche Momente und Gefühle».

«Diese Auszeichnung hat sie sich verdient», sagte die Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. Mit ihrer fußballerischen Qualität gehöre sie zu den weltbesten Spielerinnen im zentralen Mittelfeld, zudem verfüge sie über Leader-Eigenschaften.