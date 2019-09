Die beiden Champions-League-Teilnehmer treffen am 16. November in München aufeinander, wie die Auslosung durch die 68-malige Nationalspielerin Sonja Fuss ergab. In weiteren Erstliga-Duellen treffen der 1. FC Köln auf die SGS Essen, die TSG Hoffenheim auf den USV Jena, der 1. FFC Frankfurt auf Bayer Leverkusen und Vorjahresfinalist SC Freiburg auf Turbine Potsdam.