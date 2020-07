Als Vorsitzender der Abteilung wird Bodo Menze agieren, der sich im Verein beim Aufbau der Nachwuchsförderung «Knappenschmiede» verdient gemacht hat.

Ein Damenteam soll künftig in der Kreisliga B antreten, eine weitere U17-Juniorinnenmannschaft in der Kreisliga. Zusätzlich soll in jedem Jahr ein weiteres Jugendteam hinzukommen, um so einen nachhaltigen Aufbau zu gewährleisten.

«Mit der Gründung einer Frauen- und Mädchenfußballabteilung wollen wir unser Angebot im Bereich des Breitensports erweitern. Unser Fokus wird dabei klar auf dem Amateursport liegen», kommentierte der Schalker Sportvorstand Jochen Schneider.

