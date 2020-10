Dies erzählte die 26-Jährige bei einer Medienrunde des Deutschen Fußball-Bundes ( DFB ). «Wir dürfen uns nur in unserer Blase aufhalten. Man sieht die Männer morgens, aber ich habe mit noch keinem ein Wort gewechselt», sagte Leupolz . In der jüngeren Vergangenheit habe es zudem mehrere Corona-Fälle beim Männer-Team des FC Chelsea gegeben, darum habe sie dies erst recht gemieden, fügte sie schmunzelnd an.

Das deutsche Nationalteam trifft am kommenden Dienstag (17.00 Uhr/ARD) auf England, das 2022 EM-Gastgeber ist. Leupolz ist in diesem Sommer nach sechs Jahren beim FC Bayern München zu den Blues gewechselt. Von den Abläufen in London ist sie bislang begeistert. «Ich habe schon einen professionellen Verein erwartet, aber das hat noch mal meine Erwartungen übertroffen. Es wird jedes Training gefilmt, es werden Statistiken gemacht. Die Trainingssteuerung ist sehr, sehr professionell», schilderte die Mittelfeldspielerin.

© dpa-infocom, dpa:201022-99-45117/3