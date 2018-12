Durch einen Elfmeter-Treffer des Portugiesen Cristiano Ronaldo (70. Minute) setzten sich die weiter ohne den angeschlagenen Ex-Weltmeister Sami Khedira spielenden Gäste mit 1:0 (0:0) durch. Nationalspieler Emre Can stand dagegen in der Anfangsformation des Spitzenreiters. In der Tabelle liegt Juve nach dem 15. Saison-Sieg nun bereits elf Zähler vor dem SSC Neapel.

Nach dem Champions-League-Aus muss Napoli mit Trainer Carlo Ancelotti am Sonntag auf Sardinien gegen Cagliari Calcio antreten.