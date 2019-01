Díaz wird bereits am Montag den Medizincheck absolvieren und soll anschließend offiziell vorgestellt werden. Trainer Pep Guardiola hatte ihn in dieser Saison in Manchester bislang weder in der Premier League noch in der Champions League eingesetzt. Lediglich im EFL-Cup kam Díaz dreimal zum Einsatz und erzielte dabei zwei Tore.