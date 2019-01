Beim deutschen Nationalspieler wurde ein Adduktorenriss zweiten Grades im linken Bein festgestellt, wie der spanische Fußball-Rekordmeister mitteilte. Die Madrider Sportmedien beklagten das Pech der Königlichen. «Die Plage geht weiter», schrieb die Zeitung «Marca». Es sei bereits der 31. Ausfall eines Profis wegen Verletzung seit Saisonbeginn.

Kroos wird nach Schätzungen von Medien rund drei Wochen ausfallen und bis Ende Januar möglicherweise die Ligaspiele bei Betis Sevilla, gegen den FC Sevilla und bei Espanyol Barcelona sowie auch drei Begegnungen im spanischen Pokal verpassen. Der 29 Jahre alte frühere Bayern-Profi vergrößert das Lazarett von Real. Zur Zeit sind auch die Offensivkräfte Mariano, Asensio und Gareth Bale sowie Mittelfeldmann Marcos Llorente außer Gefecht.

Der Deutsche hatte sich die Verletzung am Sonntag - nur zwei Tage nach seinem Geburtstag - beim 0:2 daheim gegen Real Sociedad San Sebastián zugezogen, als er in der 80. Minute ausgewechselt werden musste. Für Kroos, der zuletzt vorwiegend mäßige bis schwache Leistungen gezeigt hatte, werden wahrscheinlich Dani Ceballos oder Fede Valverde in die Stammelf von Trainer Santiago Solari rücken. Diese Saison hatte der Mittelfeldmann wegen Kniebeschwerden bereits bei drei Pflichtspielen zuschauen müssen.

Die Lage sei aufgrund der sportlichen Krise und der vielen Verletzungen «besorgniserregend», meint «Marca». «Der Spielkalender wird nun wieder dichter, und nach den jüngsten Ergebnissen darf Real sich keine neuen Pleiten leisten», hieß es.

In der Primera División belegt Madrid derzeit mit einem Rückstand von zehn Punkten auf Spitzenreiter und Titelverteidiger FC Barcelona nur Platz fünf. Der Club, der zuletzt die Champions League drei Mal in Serie gewann, muss erstmals nach vielen Jahren um die Qualifikation für die Königsklasse bangen.