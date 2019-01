Allerdings verzichtete Trainer Ernesto Valverde auf seine Topstürmer Lionel Messi und Luis Suarez. Auch der deutsche Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen kam bei den Katalanen nicht zum Einsatz.

Der Gastgeber ging bereits nach vier Minuten durch ein Tor von Erick Cabaco in Führung. Der ehemalige Wolfsburg-Stürmer Borja Mayoral erhöhte wenig später auf 2:0 (18.). Brasiliens Nationalspieler Philippe Coutinho sorgte per Foulelfmeter für den Endstand (85.). Das Rückspiel findet am kommenden Donnerstag (21.30 Uhr) in Barcelona statt.

Real Madrid hatte sich zuvor in eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel gebracht und Leganes am Mittwochabend souverän mit 3:0 (1:0) besiegt. Lokalrivale Atlético Madrid war nicht über ein 1:1 (1:1) beim Liga-Konkurrenten FC Girona hinausgekommen. Der FC Sevilla hat sich bei Athletic Bilbao mit 3:1 (1:0) durchgesetzt.