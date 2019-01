«Der Trainer hat eine positive Atmosphäre des Zusammenhalts geschaffen. Er hat bewirkt, dass wir uns jetzt Stück für Stück besser verstehen. Nicht nur auf dem, sondern auch neben dem Platz», sagte der uruguayische Nationalspieler den Internetportalen Spox und Goal. «Wir alle hoffen, diesen Weg langsam, aber sicher weiterzugehen. Wir gehen schwierige Situationen als Mannschaft an - und das kann uns noch weit bringen.»

Der frühere BVB-Trainer Tuchel ist seit Sommer Coach in Paris und führt mit dem Club die französische Ligue 1 souverän an. In der Champions League muss PSG im Achtelfinale im Februar gegen den englischen Rekordmeister Manchester United antreten. «Wir wissen, dass Manchester United eine ziemlich schlechte Phase durchgemacht hat. Der Trainerwechsel hat aber eine Veränderung der Energie mit sich gebracht», sagte Stürmer Cavani über den Gegner.