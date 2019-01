Wie der Verein mitteilte, unterzeichnete der 24-Jährige beim kommenden Champions-League-Gegner des FC Bayern München einen langfristigen Kontrakt. «Ich bin froh, dass ich meine Station hier verlängern konnte. Hoffentlich haben wir noch viele gute Tage vor uns», sagte der Verteidiger und Kapitän des schottischen Nationalteams laut Mitteilung. Auch Trainer Jürgen Klopp äußerte sich erfreut: «Er mag zwar aus Glasgow kommen, aber alles an ihm schreit Liverpool.»

Die Münchner treten zum Achtelfinale am 19. Februar zunächst in Liverpool an. Das entscheidende Rückspiel findet am 13. März in der heimischen Allianz Arena statt.