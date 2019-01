Die Japaner gewannen in Dubai mit 1:0 (0:0) durch ein Tor des Stürmers Ritsu Doan, der beim niederländischen FC Groningen unter Vertrag steht. Im Halbfinale am Montag trifft Japan auf Iran. Gegen das chinesische Team gewannen die Iraner ihr Viertelfinale in Abu Dhabi mit 3:0 (2:0).

Chinas Coach Marcello Lippi bestätigte nach dem Spiel das Ende seiner Trainertätigkeit für die Nationalmannschaft. «Ich möchte allen hier danken, denn mit diesem Spiel endet mein Vertrag mit dem chinesischen Nationalteam», sagte der 70-Jährige.

Am 25. Januar spielt Turnierfavorit Südkorea gegen den kommenden WM-Gastgeber Katar um den Einzug ins Halbfinale. Am selben Tag trifft Australien auf Cup-Gastgeber Vereinigte Arabische Emirate.