Dank des 2:1 (0:0) bei Lazio Rom bleibt die Mannschaft von Trainer Massimiliano Allegri in dieser Spielzeit ungeschlagen. Dabei waren die Römer im Olympiastadion durch ein Eigentor des deutschen Nationalspielers Emre Can in Führung gegangen (59. Minute). Der Portugiese Joao Cancelo erzielte den Ausgleich (74.), Ronaldo ließ die Juve-Fans nach seinem 15. Saisontreffer doch noch jubeln.

Da sich der AC Mailand und SSC Neapel 0:0 trennten, liegt Tabellenführer Juventus Turin mit nunmehr 59 Punkten elf Zähler vor Neapel (48) und bereits 19 Punkte vor Inter Mailand.