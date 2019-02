In der Tabelle rückte Titelverteidiger Manchester City nach Abschluss des 25. Spieltags bis auf drei Punkte an den Spitzenreiter heran. Sadio Mané hatte Liverpool mit seinem Treffer in der 22. Minute in Führung gebracht, allerdings war dem Tor eine Abseitssituation vorausgegangen. Michail Antonio (28.) gelang im Londoner Olympiastadion schon kurz darauf der Ausgleich für die Hammers.