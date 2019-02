Ramseys Vertrag in London läuft im Sommer aus, daher wechselt er ablösefrei zu Juve mit dem deutschen Nationalspieler Emre Can und 2014-Weltmeister Sami Khedira.

Ramsey war 2008 von Cardiff City zum FC Arsenal gewechselt. Mit den Gunners gewann er dreimal den FA Cup. In der laufenden Saison kam Ramsey in der Premier League bislang 22-mal zum Einsatz und erzielte zwei Tore. Im vergangenen Jahr war er in Medienberichten auch mal als möglicher Neuzugang des FC Bayern München gehandelt worden.