Der Coach, der auch schon als Spieler für Barça aktiv war, trainiert das um Superstar Lionel Messi und den deutschen Torhüter Marc-André ter Stegen seit der Saison 2017/18. In seiner Premieren-Spielzeit gewann Valverde mit den Katalanen die Meisterschaft in der Primera División und den spanischen Pokal. Derzeit führt Barcelona die Tabelle mit sechs Punkten Vorsprung vor Erzrivale Real Madrid an.