Begleitet werde der 26-Jährige von Mitgliedern der medizinischen Abteilung des Vereins. Danach soll Neymar in Frankreichs Hauptstadt zurückkehren. Der brasilianische Nationalspieler hatte sich Ende Januar im Pokalspiel gegen Racing Straßburg am Mittelfußknochen verletzt, der im vorigen Jahr operiert worden war. Neymar war nach seiner Fußverletzung drei Monate lang ausgefallen und erst kurz vor der WM in Russland auf den Platz zurückgekehrt.