Der Tabellen-Dritte verlor 1:2 (1:2) bei Cagliari Calcio , das sich dadurch von der Abstiegszone entfernte. Luca Ceppitelli (31.) und Leonardo Pavoletti (43.) trafen für die Gastgeber aus Sardinien, Lautaro Martinez (38.) gelang nur der zwischenzeitliche Ausgleich für Inter. Nicolo Barella schoss in der Nachspielzeit noch einen Foulelfmeter für Cagliari über das Tor.

Ortsrivale AC Mailand kann am Samstag mit einem Sieg ebenso an Inter vorbeiziehen wie AS Rom.