Zwei Tage nach der Beförderung von Interimscoach Ole Gunnar Solskjaer zum Cheftrainer gewann Man United zuhause mit 2:1 (1:0) gegen den FC Watford . Der englische Nationalspieler Marcus Rashford (28. Minute) und der Franzose Anthony Martial (72.) erzielten im Stadion Old Trafford die Tore für die Gastgeber. Abdoulaye Doucouré (90.) gelang nur noch der Anschlusstreffer für Watford.

Für den 46 Jahre alten Solskjaer, der am Donnerstag einen Vertrag bis Sommer 2022 unterschrieben hatte, war es der 15. Sieg im 20. Pflichtspiel als Coach der Red Devils. Durch den ersten Erfolg nach zuletzt zwei Pflichtspiel-Niederlagen verbesserte sich Man United in der Premier-League-Tabelle auf Platz vier und überholte zumindest vorläufig den FC Arsenal. Der direkte Konkurrent um einen Champions-League-Platz spielt erst am Montag gegen Newcastle United.