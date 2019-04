« Neymar will PSG nicht verlassen, er will dem Verein weiter helfen und Titel gewinnen», sagte Neymar senior in einem Fernsehinterview bei RMC Sport 1. Neymars Wunsch, bei PSG zu spielen, sei vor zwei Jahren mit der Vertragsunterschrift zum Ausdruck gebracht worden. Nun sei man noch nicht einmal bei der Hälfte der Vertragslaufzeit, meinte der Vater, der für seinen Sohn als Spielerberater tätig ist.

Der 27 Jahre alte Neymar war nach einer knapp dreimonatigen Verletzungspause am Donnerstag wieder ins Mannschaftstraining beim souveränen französischen Tabellenführer eingestiegen. Der Stürmer hatte sich am 23. Januar im Pokalspiel gegen Racing Straßburg erneut am Mittelfußknochen verletzt, wurde diesmal aber nicht operiert. Neymar hofft, im französischen Pokalfinale am 27. April gegen Stade Rennes wieder für das Team von Trainer Thomas Tuchel auflaufen zu können. Ein Einsatz im Spitzenspiel der Ligue 1 beim Tabellen-Zweiten OSC Lille am Sonntag dürfte eher unwahrscheinlich sein. Ein Punkt reicht dem Tuchel-Team, um die französische Meisterschaft im 31. von 38 Spielen unter Dach und Fach zu bringen

Neymar war im August 2017 für die Rekord-Ablösesumme von 222 Millionen Euro vom FC Barcelona nach Paris gewechselt und hatte beim Club aus der Hauptstadt einen Fünfjahresvertrag bis zum 30. Juni 2022 unterschrieben. Der Transfer ist der bis heute teuerste Spielerwechsel der Fußball-Geschichte.