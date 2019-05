Giroud war im Januar 2018 vom Lokalrivalen FC Arsenal zu den Blues gewechselt und hat seitdem in insgesamt 62 Spielen 17 Tore geschossen. In der laufenden Europa-League-Saison erzielte der 32-Jährige zehn Treffer, so viele wie kein anderer Chelsea-Profi zuvor innerhalb einer Spielzeit in einem europäischen Wettbewerb. Im Endspiel am 29. Mai in Baku trifft Chelsea auf Girouds Ex-Club Arsenal.