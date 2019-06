Virgil van Dijks anderer Karriereweg

Guimarães (dpa) - Virgil van Dijk war schon früh ein außergewöhnlich großer Verteidiger, aber wahrgenommen hat ihn am Anfang kaum jemand.

Dass van Dijk mal der teuerste Abwehrspieler der Welt und mit dem FC Liverpool die Champions League gewinnen würde, hätten sie bei seinem Jugendverein Willem II Tilburg wohl nie für möglich gehalten. Auch nicht, dass der 1,93 Meter lange Vorzeigeathlet mal für die Wahl des Weltfußballers in Frage kommen könnte.

«Sie haben es einfach nicht in ihm gesehen», sagte sein früherer Trainer Robert Maaskant dem britischen «Telegraph». «Wenn er herumläuft, sieht er aus wie einer dieser Basketballer, wenn sie sich außerhalb des Feldes bewegen. So langsam, aber wenn das Spiel dann plötzlich startet - boom - dann können sie alles machen.»

Tatsächlich gibt es derzeit kaum etwas, was man dem 27-jährigen van Dijk nicht zutrauen würde. Anstatt nach dem Triumph in der Königsklasse ein wenig zu pausieren, tritt er mit den Niederlanden am Donnerstag (20.45 Uhr/DAZN) zunächst im Halbfinale der neuen Nations League gegen England an. Van Dijk wird dort wieder auf Englands Ausnahmestürmer Harry Kane von den Tottenham Hotspur treffen. Ob der zuletzt lange verletzte Kane starten wird, ist aber noch unklar. Der 25-Jährige war schon im Finale der Champions League am späteren Spieler des Matches verzweifelt.

Dabei hatte es lange nichts gegeben, das auf eine derart spektakuläre Entwicklung von van Dijk hingedeutet hätte. Er wuchs in Breda an der Grenze zu Belgien auf und verdiente sich als Jugendlicher sein Taschengeld als Tellerwäscher. Ein besonderes Talent erkannten die örtlichen Clubs in ihm nicht, zudem hatte der Sohn einer surinamesischen Mutter und eines niederländischen Vaters in der Pubertät mit Wachstumsstörungen zu kämpfen.

Im Sommer 2008, kurz vor seinem 17. Geburtstag, sei er um 18 Zentimeter gewachsen, erzählte van Dijk der BBC. «Das war verrückt», sagte er. «Ich hatte Knie- und Rückenprobleme.» Dennoch startete er über Umwege eine Weltkarriere. Der FC Groningen holte ihn 2010 ablösefrei aus Tilburg, drei Jahre später wechselte er für rund drei Millionen Euro zu Celtic Glasgow. Und auch als ihn der heutige niederländische Nationaltrainer Ronald Koeman 2015 für knapp 16 Millionen Euro zum FC Southampton holte, deutete nicht viel auf großen Ruhm hin.

Heute fordert Koeman, van Dijk als Weltfußballer auszuzeichnen. «Normalerweise wird der Preis an Spieler vergeben, die entscheidende Tore erzielen oder vorbereiten. Aber wenn es jemals einen richtigen Zeitpunkt gab, ihn an einen Verteidiger zu geben, dann jetzt», sagt der 56-Jährige. Van Dijk wäre der erste Abwehrspieler seit Fabio Cannavaro 2006, dem diese Ehre zuteil werden könnte. Der teuerste Verteidiger ist er seit seinem Wechsel zum LFC für rund 80 Millionen Euro im Januar 2018 bereits.

Von den Spielern der hochkarätig besetzten englischen Premier League wurde er diese Saison schon zum Besten gewählt. Die Profis von der Insel werden bei ihrer Wahl möglicherweise auch eine Statistik im Kopf gehabt haben, die kaum zu glauben ist: Laut dem Datenerfasser Opta sei es wettbewerbsübergreifend in den vergangenen 64 Spielen keinem gelungen, per Dribbling an van Dijk vorbeizukommen. Ein unfassbarer Wert, bei dem sie sicher auch in Tilburg ins Staunen geraten dürften.