Als der Fifa-Kongress am Mittwoch seinen Präsidenten Gianni Infantino im Amt bestätigte, zeigte der Schweizer wieder dieses Dauerlächeln, das ihn schon charakterisierte, als er als Gefolgsmann von Vorgänger Joseph Blatter noch Kugeln aus Lostrommeln zog. Auch Blatter lächelte immer, wenn er eine Kamera in der Nähe auch nur vermutete. Ehe 2015 im Zuge des Korruptionsskandals die Maske fiel und die Fifa-Ethik-Kommission den damals 81-Jährigen wegen Untreue für acht Jahre sperrte.

Unter Infantino sollte vieles besser werden. Es war ein großes Versprechen – und eine große Lüge. Tatsächlich ist der neue Schweizer an der Fifa-Spitze nicht weniger machtgierig als der alte. Mit Unterstützung vieler kleiner Verbände in Afrika, Ozeanien und in der Karibik, die er am Reichtum des Verbandes ein bisschen teilhaben lässt, hat er seine Position zementiert. Kritiker wie etwa mutige Ethik-Aufseher stellte er kalt. Insider berichten, dass inzwischen sehr viele Schlüsselpositionen im Verband durch Infantino-Leute besetzt seien. Der 49-Jährige will dem Fußball nicht dienen, er will ihn beherrschen. Eine fatale Entwicklung.