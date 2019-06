Mailand (dpa) - Der scheidende Juve-Trainer Massimiliano Allegri will sich eine Auszeit nehmen. Er werde ein Jahr pausieren, «auch weil ich das Privatleben wieder ein bisschen in die Hand nehmen muss», sagte der Erfolgscoach laut Nachrichtenagentur Ansa bei einer Veranstaltung in Mailand.

