Schon in der 4. Minute verwandelte Óscar Cardozo einen Elfmeter für Paraguay, Derlis González erhöhte auf 2:0 (56.). Almoez Abdulla (68.) und Boualem Khoukhi (77.) glichen für den Asienmeister Katar aus.

Katar und Paraguay spielen bei der Copa América in der Gruppe B, die Kolumbien nach dem 2:0-Sieg gegen Argentinien anführt. In der Gruppe A führt die Auswahl von Gastgeber Brasilien, die Bolivien bei der Turniereröffnung am Freitag 3:0 besiegte, gefolgt von Venezuela und Peru, die sich 0:0 trennten.

Uruguay setzte in seinem ersten Spiel in der Gruppe C mit einem Sieg 4:0 (3:0) gegen Ecuador im Minerão-Stadion in Belo Horizonte ein Ausrufezeichen. Die Tore von Nicolás Lodeiro in der 5. Spielminute, Edinson Cavani (33.) und Luis Suárez (44.) gaben den Uruguayern schon in der ersten Halbzeit einen klaren Vorsprung. Ein Eigentor des Ecuadorianers Arturo Mina setzte den Endstand in der 80. Minute. Am Montag misst sich dann Chile mit dem Gastteam Japan im zweiten Spiel der Gruppe C.