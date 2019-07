«Er ist zuhause», hieß es auf der Chelsea-Website. Lampard war laut britischen Medien schon länger der Wunschkandidat der Blues-Bosse. «Jeder weiß, wie sehr ich diesen Club liebe, und kennt unsere gemeinsame Geschichte», wurde Lampard in der Vereinsmitteilung zitiert, «aber mein Blick konzentriert sich nur auf den neuen Job und die Saisonvorbereitung.»

Der frühere Mittelfeldspieler, der von 2001 bis 2014 für Chelsea spielte, kommt vom Zweitligisten Derby County. In seiner ersten Saison als Cheftrainer verpasste er mit dem Club nur knapp den Aufstieg in die Premier League . In London wird Lampard Nachfolger des Italieners Maurizio Sarri, der nach einer Saison in London zum italienischen Meister Juventus Turin gewechselt ist.

Als Spieler gewann Lampard mit Chelsea dreimal die Premier League, je einmal die Champions League und die Europa League, viermal den FA Cup und zweimal den Ligapokal. Als Nationalspieler lief er 106-mal für England auf und erzielte 29 Tore. «Als er im Februar die Fußballschuhe an den Nagel gehängt hat, hinterließ er als Spieler ein beachtliches Vermächtnis», schrieb der FC Chelsea. «Wir hoffen, dass ihm das als Trainer auch gelingt.»