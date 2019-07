Für den italienischen Fußball-Rekordmeister schoss der 19-Jährige in der vergangenen Saison sechs Tore in der Serie A. In der italienischen Nationalmannschaft debütierte er im vergangenen Herbst und wurde mit seinem Tor-Debüt in seinem zweiten Länderspiel zum zweitjüngsten Torschützen in der italienischen Länderspiel-Geschichte.

Kean zu verkaufen sei für Juventus die «risikoreichste Aktion des Jahres», die man in einigen Jahren bereuen könnte, kommentierte die «Gazzetta».