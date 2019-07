Roger Schmidt als Trainer von Peking Guoan beurlaubt

Beim amtierenden chinesischen Pokalsieger wird man wohl nervös. Guangzhou Evergrande FC als Erster und Shanghai IPG sind am Halbzeitmeister vorbeigezogen.

Jeweils 0:1 verlor Peking zuletzt gegen Henan Jianye und Jiangsu Suning. Allerdings standen noch die direkten Aufeinandertreffen mit Guangzhou und Shanghai auf dem Programm, der Titel war noch erreichbar.

Acht Chinesen müssen stets in der Startformation bei einer Super-League-Partie stehen, drei ausländische Spieler sind erlaubt. Guangzhou mit dem italienischen Ex-Weltmeister Fabio Cannavaro auf der Trainerbank setzt auf die brasilianische Fraktion um Paulinho. Bei Shanghai steht dagegen nahezu die chinesische Nationalelf unter Vertrag.

Und Peking? Schmidt setzte wie immer auf seinen intensiven Pressing-Stil. Die Chinesen in seinem Team sind verlässliche Super-League-Spieler, aber auch nicht mehr, kein Vergleich zu Shanghai IPG etwa.

Mit dem Ex-Leverkusener Renato Augusto hatte er einen verlässlichen Starspieler, allerdings fiel mit Jonathan Viera ein weiterer Schlüsselspieler verletzt aus. Er war von UD Las Palmas gekommen. Zudem: Cedric Bakambu traf nicht mehr ins Tor. Schlecht für einen, der für 40 Millionen Euro vom FC Villareal verpflichtet worden war. Zudem musste Peking Sinobo Guoan weitere 34 Millionen Euro Steuern nur für ihn nachzahlen. Peking blieb zuletzt torlos und rutschte von eins auf drei.

Wirtschaftlich rutscht Roger Schmidt alles andere als ins Bodenlose, laut „Sport-Bild“ soll er 15 Millionen Euro verdienen – pro Saison. Der 52-Jährige wird, so war aus seinem Umfeld zu hören, eine Auszeit einlegen. Fast drei Jahre Fern-Beziehung sind für den Familienmensch aus dem Sauerland genug. Auch deshalb wollte er nicht verlängern.

Aber spätestens im Winter wird der Name Schmidt wieder bei allen auf Trainersuche befindlichen Bundesligisten auftauchen. Im Vorjahr verzichtete er, der bei Preußen Münster als Profi-Trainer seine erste Station hatte (2007 bis 2010), auf ein Engagement bei Schalke 04. Auch den Job als niederländischer Nationalcoach lehnte er ab. Als Trainer von Bayer Leverkusen (2014/17) sagte er einst, er wisse nicht, ob er diesen Beruf bis zur Rente ausüben würde. Der gelernte Maschinenbau-Ingenieur wird dabei nicht in seinen alten Beruf zurückkehren. Nicht zurückkehren müssen. Nicht erst seit China hat er ausgesorgt. Aber er ist ein Fußball-Verrückter. Die treten so nicht ab.