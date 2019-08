Dort werde am Donnerstag das Rückspiel in der Europa-League-Qualifikation gegen den ukrainischen Klub FK Mariupol stattfinden, teilte AZ am Montag mit. Zudem werde am kommenden Sonntag auch das Liga-Spiel gegen den FC Groningen im Cars-Jeans-Stadion von ADO stattfinden.

«Wir haben in den vergangenen Tagen viele Bekundungen der Unterstützung von Fans und von anderen Klubs erhalten», heißt es in der AZ-Mitteilung. «Es ist ist schön, dass wir kurzfristig eine Lösung für die Austragung unserer Heimspiele finden konnten.»

Im AFAS-Stadion in Alkmaar war am Samstag während eines Sturms ein großer Teil des Tribünendachs eingestürzt. Verletzt wurde niemand. Wann das Stadion wieder für Fußballspiele genutzt werden kann, war am Montag weiterhin unklar. Experten des niederländischen Untersuchungsrates für Sicherheit (OVV) haben inzwischen mit der Begutachtung des Schadens und der Suche nach der Ursache des Einsturzes begonnen. Dies könne etwa zwei Wochen in Anspruch nehmen, sagte am Montag ein OVV-Sprecher.