Kracher: Spitzenreiter Liverpool empfängt Meister Man City

Liverpool (dpa) - Es ist ein Premier-League-Duell der Superlative, ein Fußballkracher. Ungeschlagener Spitzenreiter empfängt Tabellenzweiten, der Champions-League-Sieger den englischen Meister, Pokalsieger und Ligapokal-Gewinner. An der Seitenlinie zwei Startrainer: Jürgen Klopp und Pep Guardiola.

Dennoch bleibt Liverpool-Coach Klopp vor dem Heimspiel am Sonntag gegen Manchester City gelassen. «Wenn wir die Partie am Wochenende gewinnen, aber danach kein Spiel mehr, dann hat das überhaupt keinen Wert», sagte er dem Sender Sky Sports. «Es ist ein riesiges Spiel, aber an den Diskussionen drumherum beteilige ich mich nicht.»

Die Premier-League-Saison hat 38 Partien. Trotzdem ist vor dem 12. Spieltag in manchen britischen Medien schon von einer möglichen Vorentscheidung im Titelkampf zu lesen. Zu früh, findet auch Manchester-City-Mittelfeldspieler Ilkay Gündogan . «Egal wie die Partie ausgehen wird, das Duell wird die Meisterschaft nicht vorzeitig entscheiden», sagte der DFB-Profi der Deutschen Presse-Agentur. «Dafür kann man zum Beispiel um den Jahreswechsel herum viel zu schnell mal fünf oder sechs Punkte liegen lassen.»

Das bestätigt Klopp. «Die heftigste Phase des Jahres kommt erst noch», betonte er. «Und wir denken nicht zu viel drüber nach, welchen Einfluss das (Spiel gegen Manchester City) auf den Rest der Saison haben wird.» Im Dezember hat Liverpool wegen der Club-WM einen sehr vollen Terminkalender und wird zwischendurch sogar innerhalb von 24 Stunden mit zwei unterschiedlichen Mannschaften im ungeliebten Ligapokal und bei der Club-WM in Katar antreten.

In der Liga haben die Reds bis auf ein Remis alle Spiele gewonnen, manche erst in allerletzter Minute, wie zuletzt beim 2:1 gegen Aston Villa. «Liverpool spielt in dieser Saison den bisher konstanteren Fußball und schafft es bislang, auch enge Spiele am Ende noch für sich zu entscheiden», räumte Gündogan ein, der mit City bereits zwei Niederlagen kassierte. Trotzdem meint der Nationalspieler, «dass ein Großteil unserer Spiele eigentlich sehr gut waren - mit attraktivem Fußball und nicht selten auch mit sehr deutlichen Siegen».

Die Bilanz der vergangenen Jahre spricht für die Gastgeber. In vier der letzten fünf Duelle in Anfield ging Liverpool gegen Man City als Sieger vom Platz - dreimal in der Liga, einmal in der Champions League. Das letzte Heimspiel gegen City im Oktober 2018 endete 0:0.

Vor dem nächsten Aufeinandertreffen beträgt der Vorsprung auf den Rivalen sechs Punkte. Bei Torjäger Mohamed Salah weckt das Erinnerungen an die Vorsaison und voreilige Titel-Prognosen. «Im Dezember letzten Jahres wurde auch darüber gesprochen, als wir sechs oder sieben Punkte vorn lagen», sagte der Stürmer im Sky-Sports-Interview und warnte: «Wenn man zwei Spiele verliert, bekommt man schon wieder Probleme.»

Damals wähnten viele die Liverpooler schon auf Meisterschaftskurs. Doch ausgerechnet auswärts bei Man City kassierte die Klopp-Elf ihre einzige Saison-Niederlage, die schließlich doch eine entscheidende war. Am Ende lag Liverpool einen Punkt hinter Meister City.

«Mit Blick auf die Tabelle sind wir uns dennoch bewusst, dass das Spiel natürlich sehr wichtig ist», sagte Gündogan nun. «Es ist aber so oder so ein sehr besonderes Spiel, denn ich sehe ich Moment kaum eine andere europäische Mannschaft, die besser ist als die beiden Mannschaften, die am Sonntag an der Anfield Road spielen werden.»