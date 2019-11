«Wenn alles gut läuft beim Training, wird er am Freitag in der Gruppe sein.» Brasiliens Fußballstar hatte laut einer Mitteilung von PSG von Mitte Oktober wegen einer Verletzung an der Achillessehne pausieren müssen.

Ob Publikumsliebling Kylian Mbappé gegen Lille antreten wird, ist laut Tuchel noch offen. Mbappé sei krank gewesen, eine Entscheidung solle nun am Freitag getroffen werden.

Die Spieler Ander Herrera, Marco Verratti et Loïc Mbe Soh stehen nicht zur Verfügung, so der Coach. Lille ist Tuchel zufolge eine Mannschaft auf Champions-League-Niveau. PSG wird in der Königsklasse an diesem Dienstag (26.11.) gegen Real Madrid antreten.