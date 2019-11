Nach einem frühen Tor der Gastgeber (12. Minute) glich Luis Suárez kurz nach der Pause (52.) für den Meister aus. Der in der 52. Minute für Antoine Griezmann eingewechselte Arturo Vidal traf gut zehn Minuten vor Schluss zum 2:1-Endstand (79.). Liga-Konkurrent Real Madrid kämpft am Abend (21.00 Uhr/Sky) um den Anschluss an die Tabellenspitze.

Nach fünf Liga-Siegen in Folge geht Barça selbstbewusst in die Champions League-Partie am Mittwoch (21.00 Uhr/Sky) gegen Borussia Dortmund. Die Spanier sind ungeschlagene Tabellenführer der Gruppe F, der BVB liegt auf Rang zwei.