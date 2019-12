Die Brasilianer besiegten am Dienstagabend im Halbfinale in der katarischen Hauptstadt Doha die Elf von Al-Hilal SFC aus Saudi-Arabien mit 3:1 (0:1).

Flamengo mühte sich in der ersten Halbzeit, ging mit Rückstand in die Pause und drehte erst nach der Einwechslung des ehemaligen Bremers und Wolfsburgers Diego (74. Minute) richtig auf. Die Treffer für die Brasilianer erzielten Giorgian de Arrascaeta (49.), der Ex-Wolfsburger Henrique (78.) sowie Ali Al Bulaihi per Eigentor (82.). Salim al-Dusari hatte Al-Hilal zunächst überraschend in Führung gebracht (18.).

Im Finale des Mini-Tuniers mit den Kontinentalmeistern könnte Flamengo am Samstag (18.30 Uhr) auf den FC Liverpool treffen. Das Team von Trainer Jürgen Klopp spielt am Mittwochabend (18.30) im zweiten Halbfinale gegen den mexikanischen Fußballclub CF Monterrey.

Den fünften Platz sicherte sich am Dienstag Espérance Tunis. Der Sieger der afrikanischen Champions League besiegte den Gastgeber Al-Sadd um Trainer Xaxi mit 6:2 (4:1).

Die Club-WM in Katar gilt als erster Testlauf für die Fußball-WM 2022, die ebenfalls in dem Emirat am Golf gespielt wird. Weil jedoch ein Stadionneubau nicht rechtzeitig fertig geworden war, müssen in dieser Woche anders als geplant fünf Spiele im Khalifa International Stadion ausgetragen werden.