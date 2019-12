Barcelona (dpa) - Kein Sieger im Clásico: Im Topduell der spanischen Fußball-Liga haben sich die Erzrivalen FC Barcelona und Real Madrid 0:0 getrennt.

Nach der hochklassigen und chancenreichen Partie am Mittwochabend im Camp Nou bleiben die beide Clubs punktgleich an der Spitze der Primera División. Madrid ist nunmehr seit zwölf, der amtierende Meister FC Barcelona seit zehn Spielen ungeschlagen.

Nach 17 Spieltagen führen Barça und Madrid die Tabelle mit je 36 Punkten an. Der FC Sevilla (31), das Überraschungsteam des FC Getafe (30) und Atlético Madrid (29) lauern dahinter.

In der ersten Hälfte waren die Gäste unter Regie von Nationalspieler Toni Kroos und mit erfolgreichem Pressing haushoch überlegen. Gegen einen glänzend aufgelegten Nationalkeeper Marc-André ter Stegen ließen die Königlichen aber vor allem in der ersten halben Stunde viele gute Chancen ungenutzt. Vor 93.246 Zuschauern war Barça nur bei seltenen Geniestreichen von Weltfußballer Lionel Messi gefährlich.

Die zweite Halbzeit war ausgeglichener, weil die Gäste von Trainer Zinedine Zidane beim Pressing nachließen. Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, bei dem die Hausherren von Coach Ernesto Valverde die besseren Chancen hatten. Der Ball landete in der 72. Minute aber auf der anderen Seite im Tor. Der Treffer von Gareth Bale wurde aber wegen Abseitsstellung von Flankengeber Ferland Mendy aberkannt.

Der 179. Clásico der Liga sollte in dieser Hinrunde eigentlich schon am 26. Oktober stattfinden. Nach politischen und sozialen Unruhen in Katalonien wegen der Gerichtsurteile gegen neun Separatistenführer war die Partie aber verschoben worden.

Der Unabhängigkeitskonflikt in Katalonien prägte derweil auch das Spiel am Mittwoch. Vor dem Anpfiff gingen rund 5000 Separatisten in unmittelbarer Nähe des Camp Nou auf die Straße, um für ihr Anliegen zu demonstrieren. Im Camp Nou entrollten Fans unter anderem ein großes Plakat mit der Aufschrift «Freedom» (Freiheit).