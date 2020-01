Für die Mannschaft von Fußball-Startrainer Pep Guardiola trafen im Halbfinal-Hinspiel Bernardo Silva (17. Minute) und Riyad Mahrez (33.); dazu kam ein Eigentor von Andreas Pereira (39.) vor den 69 023 Zuschauern im Stadion Old Trafford. Marcus Rashford konnte für den englischen Rekordmeister nur noch verkürzen (70.).

Beim Rückspiel am 29. Januar ist Manchester City Gastgeber. Englands Meister - derzeit Tabellen-Dritter der Premier League - könnte den EFL-Cup nach 2018 und 2019 zum dritten Mal in Serie gewinnen. Das zweite Semifinale bestreiten am 8. Januar (21.00 Uhr) Ex-Meister Leicester City und Aston Villa.