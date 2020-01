Der 32 Jahre alte Profi aus Uruguay wird nach Schätzung spanischer Medien eine Zwangspause von vier bis sechs Wochen einlegen müssen. Der Mannschaftskollege von Weltfußballer Lionel Messi und Nationaltorwart Marc-André ter Stegen traf in dieser Saison in 23 Pflichtspielen bereits 14 Mal.

Wegen des Eingriffs müssen die Katalanen um den Einsatz von Suárez im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League beim SSC Neapel am 25. Februar bangen. Wenige Tage später, am 1. März, steht in der Primera División bereits das Liga-Rückspiel bei Real Madrid auf dem Programm. In der Hinrunde gab es im Clásico ein 0:0.