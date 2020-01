Angesprochen auf eine vorzeitige Rückkehr des 26-Jährigen sagte Mourinho auf einer Pressekonferen, es gebe keine Neuigkeiten. Kane könne bis Mitte April, Ende April, Mai oder sogar bis nächste Saison ausfallen. Er wisse es nicht, sagte Mourinho. Der Torjäger selbst hatte sich am 11. Januar mit einem Foto zurückgemeldet, das ihn mit nach oben gestrecktem Daumen aus dem Krankenbett zeigte.

Kane hatte sich am 1. Januar bei der 0:1-Niederlage seines Teams beim FC Southampton eine Sehnenverletzung am linken Oberschenkel zugezogen und das Stadion später an Krücken verlassen. Im Achtelfinale der Fußball-Champions-League treffen die Spurs am 19. Februar und am 10. März auf den Bundesliga-Tabellenführer RB Leipzig.

Fraglich könnte auch der Einsatz von Englands Nationalmannschafts-Kapitän Kane bei der EM-Endrunde im Sommer sein. Kane, der bisher 32 Tore in 45 Spielen im Trikot der «Three Lions» erzielte, gilt als unverzichtbar im Team von Nationaltrainer Gareth Southgate.