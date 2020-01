Moses war von Chelsea zuletzt an Fenerbahce Istanbul ausgeliehen. Seine beste Zeit bei den Blues hatte Moses zwischen 2016 und 2018 unter Trainer Antonio Conte , der jetzt bei Inter unter Vertrag steht.

Durch die Verpflichtung von Moses scheint nun der Weg für einenWechsel des Ex-Hertha-Profis Valentino Lazaro in die englische Premier League frei zu sein. Italienische und englische Medienberichteten am Donnerstagabend, dass der österreichischeNationalspieler bei Newcastle United auf Leihbasis anheuern soll. Der Stürmer, der im Sommer für 22 Millionen Euro von Hertha zu Inter geholt wurde, kam in Mailand bisher selten über die Rolle als Wechselspielers hinaus.