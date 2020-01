Den Siegtreffer erzielte Nacho in der 78. Minute auf Vorlage des deutschen Nationalspielers Toni Kroos. Real hat nach 21 Spieltagen drei Zähler Vorsprung auf den FC Barcelona . Der Titelverteidiger hatte am Samstag trotz eines gehaltenen Elfmeters seines deutschen Torhüters Marc-André ter Stegen mit 0:2 in Valencia verloren.