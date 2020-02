Der 22 Jahre alte Offensivspieler vom FC Barcelona fällt nach einem Sehnenriss im rechten Oberschenkel für rund sechs Monate aus, teilten die Katalanen, die deshalb wahrscheinlich noch einen Ersatzspieler verpflichten dürfen, mit. Dembélé war zuvor in Finnland operiert worden. Die Europameisterschaft beginnt am 12. Juni.

Eine Sonderregelung in Spanien besagt, dass Vereine mit einem länger als fünf Monate ausfallenden Spieler nochmals auf dem eigentlich schon geschlossenen Transfermarkt tätig werden dürfen. Der Neuzugang müsste allerdings entweder vereinslos sein oder bereits in Spanien spielen. Zudem muss die medizinische Einschätzung zu Dembélé von einem Expertengremium der Liga bestätigt werden. Spanischen Medien zufolge ist Barcelona an Willian Jose von Real Sociedad und Angel Rodriguez (Getafe) interessiert.

Dembélé leidet immer wieder unter Verletzungen am Oberschenkel. In dieser Spielzeit kam er auf lediglich fünf Einsätze in der Primera División und vier in der Champions League. Nach einer anderen Blessur befand sich der Offensivspieler gerade kurz vor einer Rückkehr in die Mannschaft, als er am Montag das Training mit starken Schmerzen abbrechen musste.

Dembélé war 2017 für eine Rekordsumme von 105 Millionen Euro plus Zusatzzahlungen von bis zu 40 Millionen Euro von Borussia Dortmund zu den Katalanen gewechselt.