Der Fußballlehrer vom souveränen Tabellenführer FC Liverpool erhielt die Auszeichnung mit dem offiziellen Titel «Manager of the Month» im Januar zum dritten Mal in Serie.

Der 52-Jährige war bereits für seine Leistungen im vergangenen Dezember, November, September und August geehrt worden. Bisher hatte der aktuelle Manchester-City-Trainer und frühere Bayern-Coach Pep Guardiola mit vier Auszeichnungen in einer Saison die Bestmarke gehalten.

Klopp ist auf dem besten Weg, mit den Reds den ersten Meistertitel seit 1990 zu gewinnen. Nach 25 von 38 Spieltagen führt Liverpool die Premier-League-Tabelle mit deutlichem Vorsprung vor den ersten Verfolgern an.