Damit folgt die Serie A Vorgaben der italienischen Regierung, die Richtlinien zur Eindämmung des Coronavirus herausgegeben hatte.

Wann die Spiele nachgeholt werden sollen, stand zunächst nicht fest. Die Begegnung zwischen dem FC Genua und Lazio Rom fand wie geplant statt - am Abend soll noch die Partie AS Rom gegen US Lecce folgen.

Italien zählt nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation aktuell die meisten Infektionen mit dem Virus Sars-CoV-2 in Europa. Betroffen sind vor allem die Regionen Lombardei und Venetien. Zwei Menschen sollen bislang dort an der Lungenkrankheit gestorben sein.

Bereits am Samstag hatte das Virus zu Beeinträchtigungen im Spielbetrieb der 2. Liga geführt. Die Begegnung der Serie B zwischen Ascoli Calcio und US Cremonese wurde am Samstag verschoben, nachdem in Cremona ein positiver Coronafall gemeldet worden war. Auch im Amateur-Fußball, Volleyball, Basketball und Rugby wurden mehrere Sport-Veranstaltungen abgesagt.

Im Tennis wurde auf der unterklassigen Challenger-Tour gar ein Endspiel abgesagt. Das Finale in Bergamo zwischen dem Ukrainer Illja Martschenko und dem Franzosen Enzo Couacaud fiel am Sonntag aufgrund der Richtlinien der italienischen Regierung aus, wie die Challenger-Tour auf Twitter bekannt gab.