«Ich will mir kein Urteil darüber erlauben, was der Verband zu tun hat. Aber aus reiner Spielersicht muss ich sagen: Ich spiele lieber gar nicht als ohne Fans», sagte der Mittelfeldspieler (22) vom türkischen Erstligisten Istanbul Basaksehir FK der «Bild»-Zeitung.

Obwohl in den meisten europäischen Ligen wegen der Auswirkungen des Sars-CoV-2-Virus der Ball ruht, finden in der höchsten Spielklasse der Türkei weiter Begegnungen ohne Publikum statt. Im Falle einer Saisonunterbrechung und daraus resultierenden finanziellen Problemen von Vereins-Mitarbeitern würde Özcan auf Gehalt verzichten: «Sollte das angedacht werden, wäre ich bereit dazu.» Der frühere Profi des VfB Stuttgart kommt aus Karlsruhe und ist derzeit vom Hamburger SV in die Türkei verliehen.