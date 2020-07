Der ehemalige Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang in der 33. Minute und der frühere Mönchengladbacher Granit Xhaka (37.) trafen in der ersten Halbzeit. Erneut Aubameyang (67.) und Cédric Soares (81.) sorgten für die weiteren Tore. In der Tabelle hat Arsenal mit 46 Punkten sechs Zähler Rückstand auf den Europa-League-Startrang.

