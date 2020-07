Messi nach Mailand? - Sein Bild leuchtete am Mailänder Dom

Mailand (dpa) - Geht Superstar Lionel Messi zu Inter Mailand? Zumindest optisch war er am Dienstag schon da: Die Hände in Siegerpose in die Höhe gereckt, den Namen und die Rückennummer 10 auf einem Trikot mit Inter-Logo.