Neben dem Argentinier führen Sergio Busquets , Gerard Piqué und Sergi Roberto das Amt aus, und zwar in dieser Reihenfolge.

Messi , der seinen langjährigen Club eigentlich in diesem Sommer hatte verlassen wollen, dann aber doch zum Bleiben gezwungen wurde, führt das Barça-Team seit 2018 an. Der 33-Jährige geht in seine 17. Saison mit den Katalanen.

