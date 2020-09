«Niemand kümmert sich um die Spieler», monierte der Coach des englischen Premier-League-Clubs Manchester City . «Die Spieler hatten eine zweiwöchige Vorbereitung und müssen jetzt elf Monate lang alle drei Tage spielen. Sie sind keine Maschinen.»

Dabei sprach der frühere Bayern-Trainer nicht nur für seine Mannschaft. «Es ist nicht nur Manchester City, es betrifft alle Clubs und Länder. Niemand kümmert sich um die Spieler», wiederholte Guardiola . «Die Premier League , die UEFA, jeder verteidigt seinen Bereich und seine Position».

Die Citizens starteten zwar mit einem Sieg in der Meisterschaft (3:1 in Wolverhampton) und im Liga-Cup (2:1 gegen Bournemouth), doch in Sergio Agüero, Gabriel Jesus und Bernardo Silva werden durch Verletzungen wichtige Spieler in der Offensive vorerst fehlen. «Jeder kämpft. Wir sind keine Ausnahme», merkte Guardiola an.

