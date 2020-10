«Wie er die einzelnen Spieler besser gemacht hat und auch die Trainer besser gemacht hat und wie er noch die Erfolge eingefahren hat», lobte Daum im Interview der « Bild am Sonntag ». «Und das mit einer Gelassenheit und sympathischen Ausstrahlung, da muss man sagen: Kompliment an Jürgen Klopp », meinte der 66 Jahre alte Daum über den 53 Jahre alten Liverpool-Coach. Klopp hatte den FC Liverpool in der abgelaufenen Saison erstmals nach 30 Jahren wieder zum Meistertitel in England geführt, im Jahr davor gewann er mit den Reds die Champions League.

