Das Team des deutschen Trainer Roger Schmidt blieb damit ungeschlagen und übernahm am fünften Spieltag mit 13 Punkten die Tabellenführung in der Eredivisie .

Götze nutzte schon nach neun Minuten einen ungenauen Rückpass von Zwolle-Profi Clint Leemans und überwand den deutschen Torwart Michael Zetterer. Am 2:0 der PSV hatte in Philipp Max ein weiterer deutscher Spieler Anteil. Max, der für acht Millionen Euro vom FC Augsburg gekommen war, passte von der Grundlinie auf Cody Gakpo, der die Eingabe nach 18 Minuten verwertete. Götzes Sturmpartner Donyell Malen sorgte mit seinem Treffer zum 3:0 noch vor de Pause für die Vorentscheidung (39.). Es war der zwölfte Sieg in Serie für PSV gegen Zwolle.

Trainer Schmidt hatte Götze auf Anhieb das Vertrauen für die Startformation geschenkt, nach 67 Minuten nahm er ihn angesichts des deutlichen Spielstandes vom Platz. Vor der Partie hatte er lange offen gelassen, ob Götze direkt ein Kandidat für die Startelf sein könnte. «Mario ist noch nicht hundertprozentig fit, das ist logisch», sagte er. Neben Götze und Max standen auch der Ex-Stuttgarter Timo Baumgartl und der von RB Leipzig ausgeliehene Schweizer Yvon Mvogo in der PSV-Startformation, der nach 30 Minuten einen Foulelfmeter von Reza Ghoochannejhad parierte.

Götze war Anfang Oktober zu dem niederländischen Spitzenclub gewechselt und hatte einen Zweijahresvertrag unterschrieben. «Es hat mich überrascht, möglicherweise ist es aber eine gute Entscheidung. Mario hat dort einen Trainer, der auf ihn baut. Wenn er sich vollkommen fokussiert, ist eine Menge möglich», hatte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke am Samstag im ZDF-Sportstudio zum Götze-Wechsel in die Niederlande gesagt.

© dpa-infocom, dpa:201018-99-989046/3