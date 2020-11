Der 34 Jahre alte Abwehrspieler von Real Madrid stand in der Startformation der Spanier beim Nations-League-Duell der deutschen Gruppengegner in der Schweiz. Dritter in dieser Männer-Rangliste ist der Portugiese Cristiano Ronaldo (169). Mit 150 Länderspielen ist Ex-Weltmeister Lothar Matthäus der DFB-Rekordhalter. Akteur mit den weltweit meisten Länderspielen ist der Ägypter Ahmed Hassan mit 184 Einsätzen.

